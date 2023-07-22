Як зазначає Reuters, США планують оголосити про новий пакет допомоги вже у вівторок.

Сполучені Штати планують вже у вівторок оголосити про новий пакет військової допомоги для України вартістю до 400 мільйонів доларів. Як повідомляє Reuters з посиланням на трьох американських чиновників, до нього входитиме артилерія, ракети ППО та наземна техніка.

Водночас двоє чиновників на умовах анонімності повідомили, що касетні боєприпаси в цей пакет допомоги США не включені.

Так, за словами чиновників, до пакету входить кілька бронетранспортерів Stryker, обладнання для розмінування, боєприпаси для зенітно-ракетних систем NASAMS, боєприпаси для артилерійських ракетних систем HIMARS, протитанкова зброя, включаючи TOW і Javelin, а також боєприпаси для зенітних систем Patriot і Stinger.

Відео дня

Водночас формування цього пакета допомоги ще завершується і його склад може змінитися.

Пакет фінансуватиметься за допомогою Presidential Drawdown Authority, яка уповноважує президента передавати статті та послуги з запасів США без схвалення Конгресу під час надзвичайної ситуації. Матеріал надходитиме з надлишкових запасів США.

Як зазначає Reuters, пакет допомоги у сфері безпеки стане 43-м, затвердженим Сполученими Штатами для України з моменту російського вторгнення в лютому 2022 року, на загальну суму понад 41 мільярд доларів.

Касетні боєприпаси для України - що відомо

7 липня США вперше включили касетні боєприпаси у пакет допомоги для України. Вже через тиждень командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський сповідомив, що Україна отримала ці боєприпаси.

За словами військових, роль касетних боєприпасів дуже важлива в контрбатарейній боротьбі по артилерії ворога, оскільки они накривають велику площу. Водночас ефект від використання цих боєприпасів буде відчутний у найближчі тижні, після масового використання на фронті.

Вас також можуть зацікавити новини: