Жодних додаткових заходів, пов’язаних з воєнним станом, не запроваджувалось.

Напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ до України ворог розповсюдив фейковий наказ Департаменту освіти і науки Києва.

У фейковому документі йшлося про передачу управління освітніми закладами іншим органам через воєнний стан.

Зокрема, мовилося про формування переліку приміщень навчальних закладів, де можна розгорнути військовий шпиталь, а також переліку учнів чоловічої статі навчальних закладів всіх рівнів, які досягли 17-річного віку – із адресами та контактними даними.

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У Департаменті освіти і науки Києва наголосили, що жодних наказів про передачу закладів освіти столиці під управління будь-яких інших органів, чи для роботи за іншим профілем не видавалося.

"Жодних додаткових заходів, пов’язаних з воєнним станом, не запроваджувалось. Наголошуємо – всі заклади освіти Києва працюють у звичайному режимі, всі співробітники знаходяться на своїх робочих місцях і виконують свої звичайні обов’язки. Довіряйте інформації виключно з офіційних джерел!", – йдеться в повідомленні.

Воєнний стан в Україні

24 лютого 2022 року, коли Російська Федерація здійснила повномасштабне вторгнення на територію України, владою було запроваджено воєнний час. Відтоді термін його дії продовжували. Рада схвалювала подібні рішення 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада. Востаннє Верховна Рада продовжила на дію воєнного стану та мобілізації на 90 днів 7 лютого.

Під час дії воєнного стану військовозобов'язаним чоловікам, окрім деяких винятків, заборонено залишати країну. Свободу пересування громадян обмежено, встановлюється комендантська година.

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