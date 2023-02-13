Насправді зйомки відбудуться у Московській області.

Російська пропаганда готує фейк про те, що диктатор Володимир Путін нібито відвідав окупантів у зоні бойових дій в Україні. Знімальна група федерального каналу вже сформована.

Як повідомляє Телеграм-канал "Ищи своих" з посиланням на документ, пропагандистський "Первый канал" на 18 лютого запланував зйомки фейкового сюжету про Путіна в зоні бойових дій.

"З метою проведення зйомки спеціальної програми за участю президента РФ "Відвідування президентом РФ передового командного пункту в зоні проведення СВО в Україні" до дня захисника вітчизни, запланованій на 18 лютого 2023 року на території військового полігону "Алабіно", вирушає знімальна група з шести осіб", - йдеться у документі.

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До речі, полігон "Алабіно" розташована у Московській області.

Візити перших осіб РФ на передову

Росіяни регулярно повідомляють, що міністр оборони Шойгу та інші топ-чиновників на фронт, але достеменно не підтверджено жодного з них. 8 листопада Шойгу нібито проінспектував командний пункт об'єднаного угруповання російських військ, що виконує завдання у війні проти України.

Згодом в Луганськ поїхав речник Путіна Пєсков. Сам диктатор не їде на фронт. Йому дорікають за це, особливо на тлі новин про візити Зеленського на передову.

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