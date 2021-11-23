Експерт підкреслює, що Росія останнім часом все частіше звертається до "енергетичного" важеля впливу.

Якщо Росія спробує розпочати широкомасштабну війну проти України, світова спільнота повинна згуртуватися довкола обмеження РФ доступу до міжнародних фінансів, зменшення споживання російських енергоресурсів і відкриття прямих поставок озброєння Україні.

Про це у колонці для видання Defense News написав професор Інституту стратегічних досліджень Військового коледжу армії США Джон Дені.

"Сили швидкого реагування (НАТО – УНІАН), якими переважно керують і які укомплектовані європейцями, були створені саме для подібної кризи, яку Росія розпалює своїм дестабілізуючим нарощуванням. Американська влада закликає союзників взяти на себе частину відповідальності за забезпечення безпеки у Європі", – коментує аналітик.

Сили реагування НАТО (NRF) модернізували у 2014 році після першого гібридного наступу Росії на Донбас та Крим, скоротивши час реагування однієї бригади у складі 5 тисяч військових до 48 годин.

Читайте такожCNN: Білий дім обговорює надання Україні додаткової зброї на тлі можливого вторгнення РосіїДені погоджується, що відправка 5 тисяч військових НАТО у порівнянні з десятками тисяч росіян навряд чи би змінила розстановку сил, проте заспокоїла би такі країни, як Латвію, Литву, Польщу та Румунію, та зміцнила б безпеку у Східній Європі.

Американський експерт підкреслює, що Росія останнім часом все частіше звертається до "енергетичного" важеля впливу на європейські країни з метою запустити "Північний потік-2"; також він звернув увагу на активній участі Кремля у міграційній кризі на білорусько-польському кордоні.

"Хоча у НАТО є обмежені інструменти для боротьби з гібридними загрозами, такими як енергетичний шантаж чи озброєні мігранти, у неї є ще й потенціал і можливості для реагування на звичайні військові загрози. Фактично, НАТО може похвалитися швидкою реакцією NRF у будь-якій точці світу", – ділиться Дені.

Проте експерт зауважив, що з моменту створення Сил реагування НАТО дуже неохоче їх використовувала. Крім підтримки виборів в Афганістані, забезпечення безпеки Олімпійських ігор в Афінах і надання допомоги постраждалим у стихійних лихах у Пакистані й США, NRF практично не вдавалася до жодних дій.

Ситуація на кордоні РФ і України

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.

Очільник вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба заявив, що загроза повномасштабного військового вторгнення в Україну з боку Росії дійсно існує, але Київ проводить необхідну роботу для того, щоб такий сценарій не було реалізовано.

Автор: Яна Ставська