Якщо Росія спробує розпочати широкомасштабну війну проти України, світова спільнота повинна згуртуватися довкола обмеження РФ доступу до міжнародних фінансів, зменшення споживання російських енергоресурсів і відкриття прямих поставок озброєння Україні.
Про це у колонці для видання Defense News написав професор Інституту стратегічних досліджень Військового коледжу армії США Джон Дені.
"Сили швидкого реагування (НАТО – УНІАН), якими переважно керують і які укомплектовані європейцями, були створені саме для подібної кризи, яку Росія розпалює своїм дестабілізуючим нарощуванням. Американська влада закликає союзників взяти на себе частину відповідальності за забезпечення безпеки у Європі", – коментує аналітик.
Сили реагування НАТО (NRF) модернізували у 2014 році після першого гібридного наступу Росії на Донбас та Крим, скоротивши час реагування однієї бригади у складі 5 тисяч військових до 48 годин.
Читайте такожCNN: Білий дім обговорює надання Україні додаткової зброї на тлі можливого вторгнення РосіїДені погоджується, що відправка 5 тисяч військових НАТО у порівнянні з десятками тисяч росіян навряд чи би змінила розстановку сил, проте заспокоїла би такі країни, як Латвію, Литву, Польщу та Румунію, та зміцнила б безпеку у Східній Європі.
Американський експерт підкреслює, що Росія останнім часом все частіше звертається до "енергетичного" важеля впливу на європейські країни з метою запустити "Північний потік-2"; також він звернув увагу на активній участі Кремля у міграційній кризі на білорусько-польському кордоні.
"Хоча у НАТО є обмежені інструменти для боротьби з гібридними загрозами, такими як енергетичний шантаж чи озброєні мігранти, у неї є ще й потенціал і можливості для реагування на звичайні військові загрози. Фактично, НАТО може похвалитися швидкою реакцією NRF у будь-якій точці світу", – ділиться Дені.
Проте експерт зауважив, що з моменту створення Сил реагування НАТО дуже неохоче їх використовувала. Крім підтримки виборів в Афганістані, забезпечення безпеки Олімпійських ігор в Афінах і надання допомоги постраждалим у стихійних лихах у Пакистані й США, NRF практично не вдавалася до жодних дій.
Ситуація на кордоні РФ і України
11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.
У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".
На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.
При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.
Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.
Очільник вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба заявив, що загроза повномасштабного військового вторгнення в Україну з боку Росії дійсно існує, але Київ проводить необхідну роботу для того, щоб такий сценарій не було реалізовано.