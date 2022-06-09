Крім того, поранення отримали шестеро жителів Лисичанська.

Внаслідок ворожих обстрілів на Луганщині щонайменше четверо загиблих за кілька днів.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Щонайменше чотири загиблих жителів області. Один із них – сєвєродончанин, якому росіяни нанесли смертельні поранення ще 6 червня. Ворог відібрав життя й у трьох лисичан – чоловіка і двох жінок. За останні дві доби поранення різного ступеню тяжкості отримали шестеро лисичан. Чотирьох з них одразу госпіталізували до обласної клінічної лікарні у Дніпрі", - повідомив він.

Нагадаємо, з Луганщини евакуйовано ще 40 людей. Йдеться про 34 людей з Лисичанська (включаючи одну дитину) та шістьох з Врубівки. Також до цих міст було завезено гуманітарні вантажі.

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