Окупанти зараз контролюють більшу частину Сєвєродонецька, але бої продовжуються на вулицях міста, Лисичанськ - під контролем ЗСУ.

Загрози оточення ворогом захисників Сєвєродонецька наразі немає. Станом на зараз понад 90% території Луганської області тимчасово знаходиться під окупацією Росії

Про це сказав голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі інформаційного марафону, інформуючи про ситуацію в області станом на вечір 8 червня. Свій виступ він продублював у Telegram.

Він зазначив, що зараз у Сєвєродонецьку продовжуються бої, наші війська утримують під своїм контролем територію промзони.

"Що стосується промзони – там територію захисники наші тримають. Бої йдуть не в промзоні, а бої йдуть у місті, більшу частину якого дійсно контролюють росіяни. Це не так, як було в Маріуполі, коли на "Азовсталі" відбувались бої безпосередньо на території заводу… Бої йдуть і наші хлопці відбивають їх саме на вулицях Сєвєродонецька", - уточнив Гайдай.

На запитання ведучого, чи існує загроза оточення воїнів ЗСУ в районі Сєвєродонецька, голова ОВА зазначив, що щодо цього спілкується з офіцерами, які керують операцією по обороні, з військовими, які безпосередньо воюють у місті.

"На даний час, на сьогоднішній день загрози оточення немає. Важка ситуація, але повністю контрольована нашими захисниками", - запевнив Гайдай.

Щодо Лисичанська, то він повідомив, що місто повністю під контролем України.

"Єдине, що його так само (як і Сєвєродонецьк – УНІАН) обстрілюють навмисно. Російська армія обстрілює лікарні, центр надання гуманітарної допомоги, і просто хаотичні обстріли відбуваються – по житлових будинках прильоти. Руйнування дуже величезні", - сказав Гайдай.

Станом на зараз, за його інформацією, більше 90% території Луганської області тимчасово знаходиться під окупацією Росії. Разом з тим, Гайдай наголосив, що всі плани Росії по захопленню Луганської області наші захисники "розбили вщент".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Луганщині знову провели "тиху" евакуацію. Вдалося вивезти ще 40 людей, але рятувати мешканців Сєвєродонецька поки що неможливо.

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