Побратими згадують, що "Щегол" завжди пишався службою і був "матьорим воїном".

У боях за Україну загинув засновник розвідувального загону "Бешкетники Сірка" Іван "Щегол" Щеголов. Воїн розпочинав бойовий шлях разом із легендарним "Да Вінчі".

Про загибель Героя повідомив блогер Ігор Лаченков у Телеграм-каналі.

"Сьогодні загинув Іван Щоголев "Щегол". Це величезна втрата для країни, справжній воїн. Спочивай друже", - написав Лаченков.

Іван Щеголов боронив Україну з 2016 року, почавши бойовий шлях у лавах добровольчого батальйону ДУК. Він служив під командуванням легендарного "Да Вінчі" у Першій Штурмовій роті. Як згадують побратими, "Щегол" завжди пишався службою, а потім підписав контракт у Збройних Силах України й "вже тоді був справжнім Бешкетником". Вони пообіцяли, що справа захисника України житиме вічно і її запам'ятають із вогнем в очах.

"Сьогодні для нашої сім'ї велика втрата, один із засновників нашої родини, головний Бешкетник "Щегол" загинув. Він був одним із тих, хто йшов першим у бій, завжди вів за собою людей, ніколи його посмішка не сходила з його обличчя."Щегол", твоя справа завжди буде жити, твої дії будуть жити вічно. Твоя сім'я, твої близькі завжди пам'ятатимуть тебе з посмішкою і вогнем в очах. Ти був самим матьорим воїном з усіх, хто був у строю! Вічна слава. На Щиті!" - сказано у повідомленні.

"На щиті": що відомо про втрати ЗСУ

Восени на той момент чинний радник ОПУ Олексій Арестович заявив, що втрати становили між 10 і 20 тисячами. Однак офіційно це ніхто не підтвердив, адже дані про втрати ЗСУ засекречені на час війни.

Останнім часом із фро7 березня там загинув Герой України, який очолював власний підрозділ "Вовки да Вінчі", Дмитро Коцюбайло. Згодом стало відомо, що у боях за Бахмут загинули батько і син - Олег "Хома" та Микита "Турист". Снаряд розірвався біля їхніх голів.

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