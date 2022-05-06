Артилерійський бій закінчився перемогою ЗСУ.

Бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандюзка показали, як перемогли в артилерійській дуелі проти окупантів. Серією влучних пострілів вони знищили три ворожі САУ.

Відео, на якому показано бій, опублікував прес-центр оперативного командування "Південь" на офіційній сторінці на Facebook.

Кадри з ролика демонструють ворожі позиції у відкритому полі. По них вели прицільний вогонь бійці 59-ї бригади. Перші пару залпів українських артилеристів потрапили прямо в ціль. Далі вони здійснили ще близько п'яти пострілів по ворожих позиціях. В результаті три самохідні артилерійські установки росіян були знищені.

Нагадаємо, сьогодні УНІАН також писав про успіхи 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Її артилерія теж влучно відпрацювала по окупантам. Підрозділ зумів знищити автомобіль з боєкомплектом і бліндаж, де могли перебувати противники.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: