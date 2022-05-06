Бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандюзка показали, як перемогли в артилерійській дуелі проти окупантів. Серією влучних пострілів вони знищили три ворожі САУ.
Відео, на якому показано бій, опублікував прес-центр оперативного командування "Південь" на офіційній сторінці на Facebook.
Кадри з ролика демонструють ворожі позиції у відкритому полі. По них вели прицільний вогонь бійці 59-ї бригади. Перші пару залпів українських артилеристів потрапили прямо в ціль. Далі вони здійснили ще близько п'яти пострілів по ворожих позиціях. В результаті три самохідні артилерійські установки росіян були знищені.
Нагадаємо, сьогодні УНІАН також писав про успіхи 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Її артилерія теж влучно відпрацювала по окупантам. Підрозділ зумів знищити автомобіль з боєкомплектом і бліндаж, де могли перебувати противники.
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