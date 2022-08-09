Штурмова авіація України завдала удару по скупченню окупантів біля Снігурівки.

Поточна оперативна обстановка на півдні України стабільно напружена, але росіяни втрачають військових і техніку.

Про це йдеться у зведенні ОК "Південь" станом на 23:00 8 серпня.

"Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. ... Ворожа армійська авіація випробовує наші позиції поодинокими та груповими гелікоптерними ударами. Успіхів не має, наших втрат не допущено", - йдеться в повідомленні.

Ворог зазнав втрат як у техніці, так і в живій силі.

"За результатами роботи ракетно-артилерійських підрозділів вже відомо, що за цей бойовий день ворог недорахується 23 рашистів, чергового зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1", танка Т-72, самохідної гаубиці "Мста-з", в тому числі і броньованих", - зазначають в ОК "Південь".

Крім того, штурмова авіація України завдала удару по скупченню живої сили, озброєння і техніки російських окупаційних військ недалеко від Снігурівки.

"Результати дорозвідуються", - наголосили військові.

Як писав УНІАН, за інформацією розвідки Великоїбританії, з початку повномасштабної війни українська армія ліквідувала щонайменше 10 російських генералів. Разом з тим невдачі військ РФ призвели до відсторонення від посади як мінімум 6 російських командирів.

Також повідомлялося, що за останні 3 тижні українські військові знищили дві батальйонні тактичні групи російських окупантів.

Загальні втрати загарбників з 24 лютого по 8 серпня досягли 42 340 осіб

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