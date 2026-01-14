Винесли за 48 годин: 'Мадяр' розповів, як вдалося знищити кілька цінних ЗРК росіян (відео)

Ураження російської техніки відбулося впродовж 48 годин 12-14 січня 2026 року.

Росіяни зазнали відчутних втрат після успішного ураження українськими захисниками шести різних зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) та радіолокаційних станцій (РЛС) на тимчасово окупованих територіях Запорізької і Донецької областей.

Про це командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідомив в Telegram. Зокрема, Сили безпілотних систем винесли 6 одиниць ЗРК та РЛС російських ППО за 48 годин. Для цього були використані засоби середнього радіуса дії у оперативній глибині окупованих територій Донецької та Запорізької областей.

Під оперативною глибиною мається на увазі відстань склала від 46 до 160 км від лінії бойового зіткнення.

У цьому зв’язку, до уражених одиниць загарбницького озброєння відносяться наступні види техніки:

ЗРК "ТОР" (у Маріупольському районі Донеччини);

РЛС "ВІТЯЗЬ 50Н6Е" (Маріупольський р-н);

ЗРК "БУК" (Пологівський р-н, Запорізької обл);

ЗРК "БУК М1" (Волноваський р-н, Донеччини);

ЗРК "СТРІЛА-10" (Пологівський р-н);

ЗРК "ТОР М2" (Пологівський р-н).

У повідомленні уточнюється, що удари завдано протягом 48 годин 12-14 січня 2026 року.

Удари по об'єктах росіян

Як повідомляв УНІАН, на початку січня на території тимчасово окупованого Криму дронами було успішно уражено загарбницький склад боєприпасів.

13 січня стало відомо, що українські захисники уразили завод із виробництва дронів у російському Таганрозі.

Вас також можуть зацікавити новини: