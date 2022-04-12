За словами мера, кількість жертв окупантів може перевищити і 20 тисяч.

З початку повномасштабної війни в Маріуполі Донецької області через обстріли військами РФ загинули не менше 10 тисяч мирних жителів.

Про це Associated Press заявив мер блокадного міста Вадим Бойченко.

Разом з тим кількість жертв може перевищити і 20 тисяч, оскільки за тижні атак тіла маріупольців вже "встеляють вулиці килимом".

Мер сказав, що у нього є кілька джерел, які повідомили про методичне спалювання трупів російськими військами в місті.

"Приїхали мобільні крематорії у вигляді вантажівок: відкриваєш, а всередині труба і ці тіла спалюють", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поки не отримує стільки зброї, скільки необхідно, щоб деблокувати Маріуполь і швидше закінчити цю війну.

4 квітня мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що противник вже знищив 90% міської інфраструктури. Чиновник додав, що місто знаходиться за межею гуманітарної катастрофи - вже понад місяць Маріуполь без світла, води, їжі і медикаментів.

11 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що у Маріуполі загинули десятки тисяч людей. Глава держави додав, що окупанти хочуть зробити місто "показово знищеним".