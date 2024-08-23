Росіяни намагались оточити ЗСУ на Покровському напрямку: в ISW розповіли деталі

ЗСУ були змушені відійти, щоб вирівняти фронт і зберегти життя особового складу.

Просування окупантів у напрямку Покровська змусило ЗСУ відійти з позицій на південний схід від міста. Противник намагався реалізувати тактичне оточення українських сил у цьому районі.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, геолокаційні кадри, опубліковані 22 серпня, вказують на те, що росіяни нещодавно захопили Птиче (на південний схід від Покровська) і просунулися далі на південь. Це підтверджує заяви противника про те, що раніше він захопив решту східного берега Карлівського водосховища в цьому район.

Просування окупантів на південь і південний захід від траси Т-0511 (Очеретине-Гродівка) нівелювало їхні позиції на схід і південний схід від Покровська, замість того, щоб створити умови для оточення Сил оборони.

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Однак протягом останніх тижнів загарбники оточили військових ЗСУ, коли ті просувалися до траси Е-50 (Донецьк - Покровськ). Загроза тактичного оточення спонукала захисників відступити. Речник української бригади, яка діє на цьому напрямку, визнав, що вони були змушені відійти, щоб вирівняти фронт і зберегти життя особового складу.

Інститут вивчення війни згадав про статтю Associated Press, де стверджувалось, що новоприбулі новобранці на Покровському напрямку в деяких випадках відступили з позицій. Однак ISW не спостерігав повідомлень про хаотичний відхід ЗСУ. На думку аналітиків, відсутність швидких тактичних успіхів загарбників на цій ділянці фронту дозволяє припустити, що Силам оборони вдалося вийти з оточених позицій протягом останніх тижнів.

Війна в Україні - ситуація на Покровському напрямку

The Economist писав, що Росія близька до розгрому життєво важливого українського міста Покровськ Донецької області. Попри те, що Україна атакує Росію, вона програє ще одну ключову битву.

Українське командування по-різному пояснює наступ росіян. Дехто каже, що снарядів не вистачає, а ворог пускає в десять разів більше. Інші вказують на російську тактику - невеликі атаки піхоти, плануючі бомби, нові види електронної боротьби. Але, схоже, в основі краху лежить виснаження та проблеми з живою силою.

Втрата села Прогрес у Покровському районі є останнім прикладом втрати території, у якій командири звинувачують новобранців. Підрозділи 31-ї бригади відійшли в погано скоординованому маневрі, що спонукало 47-му бригаду вступити в бій і спробувати стабілізувати лінію. Подібний сценарій розгортався у травні у селі Очеретине.

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