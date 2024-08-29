Втрати РФ в Україні різко зросли: в Генштабі повідомили деталі

Лише протягом минулої доби окупанти втратили 18 БМП та 1 систему ППО.

Російсько-українська війна триває й Сили оборони протягом минулої доби ліквідували близько 1200 окупантів, повідомляє Генштаб.

Загалом, з 24 лютого 2022 року загарбники втратили 612 390 осіб. Крім того, українські захисники спалили десятки одиниць ворожої техніки, зокрема:

танків ‒ 8571 (+3);

бойових броньованих машин ‒ 16699 (+18);

артилерійських систем – 17549 (+27);

РСЗВ – 1174 (+0);

засоби ППО ‒ 939 (+1);

літаків – 368 (+0);

гелікоптерів – 328 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14369 (+21);

крилаті ракети ‒ 2556 (+3);

кораблі /катери ‒ 28 (+0);

підводні човни - 1 (+0).

Крім того, з початку війни РФ втратила вже 23 706 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+52 минулої доби) та 2 965 одиниць спеціальної техніки (+15).

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Російсько-українська війна: інші важливі новини

Аналітики з Інституту вивчення війни відзначають, що просування українських військ в Курській області уповільнилося. Наразі Сили оборони намагаються закріпитися й утримати райони, які нещодавно взяли під контроль.

Крім того, аналітики вважають, що сотні російських військових об'єктів залишаються в зоні досяжності американських далекобійних ракет ATACMS. Київ може уразити їх, якщо Вашингтон дозволить застосовувати ці ракети для ударів по території Росії.

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