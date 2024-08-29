Втрати РФ в Україні різко зросли: в Генштабі повідомили деталі

Російсько-українська війна триває й Сили оборони протягом минулої доби ліквідували близько 1200 окупантів, повідомляє Генштаб.
Загалом, з 24 лютого 2022 року загарбники втратили 612 390 осіб. Крім того, українські захисники спалили десятки одиниць ворожої техніки, зокрема:
- танків ‒ 8571 (+3);
- бойових броньованих машин ‒ 16699 (+18);
- артилерійських систем – 17549 (+27);
- РСЗВ – 1174 (+0);
- засоби ППО ‒ 939 (+1);
- літаків – 368 (+0);
- гелікоптерів – 328 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14369 (+21);
- крилаті ракети ‒ 2556 (+3);
- кораблі /катери ‒ 28 (+0);
- підводні човни - 1 (+0).
Крім того, з початку війни РФ втратила вже 23 706 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+52 минулої доби) та 2 965 одиниць спеціальної техніки (+15).
Російсько-українська війна: інші важливі новини
Аналітики з Інституту вивчення війни відзначають, що просування українських військ в Курській області уповільнилося. Наразі Сили оборони намагаються закріпитися й утримати райони, які нещодавно взяли під контроль.
Крім того, аналітики вважають, що сотні російських військових об'єктів залишаються в зоні досяжності американських далекобійних ракет ATACMS. Київ може уразити їх, якщо Вашингтон дозволить застосовувати ці ракети для ударів по території Росії.