Також знищено гвинтокрил.

Сьогодні українські військовослужбовці знищили 4 танки та гвинтокрил російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Facebook.

Зазначається, що в районі відповідальності ОТУ "Схід" російські фашистські війська не полишають спроб прорвати оборону українських військ на окремих напрямках.

Зокрема 8 квітня українські захисники відбили 4 ворожих атаки.

"Наші воїни знищили: особового складу - до 50, танків - 4, БМП - 1, ББМ - 1, артилерійських систем - 3, АТ - 4, вертольотів - 1", - йдеться в повідомленні.

В ОТУ "Схід" додали, що "чергова партія рашистів вже ніколи не піде у наступ, не буде обстрілювати мирні населені пункти та скоювати воєнні злочини".

Як писав УНІАН, українські бійці станом на 8 квітня знищили близько 19 тисяч військових РФ. Крім того, знищено 700 танків і близько двох тисяч бойових броньованих машин.

Росія не веде підрахунок загиблих окупантів на війні в Україні. На запитання журналістів щодо втрат головний військком Красноярського краю РФ Андрій Лисенко відмовився відповідати, аргументувавши це тим, що ставити такі питання "непристойно" і "вульгарно".

До того ж Росія не забирає тіла загиблих - це велика проблема для екології.

8 квітня прес-секретар президента РФ Володимир Путін визнав, що Росія зазнає значних втрат в Україні, та назвав це "трагедією".

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