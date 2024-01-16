Також завдано ураження по одному району зосередження особового складу, одному пункту управління та одному складу боєприпасів противника.

Цієї доби Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59 російських окупантів.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по одному району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження особового складу, одному пункту управління та одному складу боєприпасів противника", - повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Також в Генштабі поінформували, що ворог завдав два ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Ситуація на фронті станом на 16 січня - останні новини

На Таврійському напрямку російські загарбники збільшили атаки із залученням бронетехніки.

Українськими силами знищено ворожу самохідну артилерійську систему "Гіацинт-С" та уражено зенітно-ракетний комплекс "Тор". Загальні втрати ворога минулої доби склали 386 осіб та 67 одиниць військової техніки. Зокрема, йдеться про 8 танків, 7 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, 1 засіб протиповітряної оборони, 27 БпЛА, 5 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки.

Протягом доби відбулось 85 бойових зіткнень. Зокрема, ворог атакував на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Запорізькому напрямках. На Херсонщині ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник 6 разів безуспішно штурмував позиції наших військ

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