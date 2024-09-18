ЗСУ вистежують скупчення росіян за допомогою БПЛА, а потім наносять удари з HIMARS.

За останні півроку українські батареї HIMARS принаймні п'ять разів завдавали ударів по росіянах, присутніх на тренувальних полігонах для проведення навчань або інспекцій, вразивши безліч російських військових. Як пише аналітик Forbes Девід Екс, останнього удару завдали цього тижня по відкритому полігону в Донецькій області, за 15 миль від лінії фронту.

Він зазначає, що на відео, знятому після атаки, видно щонайменше десяток загиблих російських військовослужбовців і розбиті машини, що свідчить про те, що українські ракети - найімовірніше, M30/31 з GPS-наведенням, - впали в той момент, коли росіяни проводили тренування.

При цьому, підкреслює аналітик, це не перший випадок у цьому районі.

Відео дня

"У Донецькій області є ділянка площею близько 100 квадратних миль, де зосереджена велика кількість російських військ і багато ледачих російських командирів. З лютого українські ракети HIMARS щонайменше тричі завдавали ударів по російських тренувальних майданчиках у цьому районі, унаслідок чого загинуло близько 100 осіб", - пише він.

Ще два українські ракетні удари в той самий період - на півдні та північному сході України - додали до числа загиблих щонайменше ще 150 осіб.

Як пояснює аналітик, ЗСУ вистежують скупчення російських військових за допомогою БПЛА. І вся окупована територія України перебуває в зоні досяжності ракет M30/31 для HIMARS або M39 для українських пускових установок M270.

Як пише Стейсі Петтіджон із Центру нової американської безпеки у Вашингтоні, постійно присутні на полі бою безпілотники "ускладнюють концентрацію сил", а керовані ракети роблять таку концентрацію потенційно смертельною для військ.

Втрати Росії у війні

Сили оборони України за минулу добу знешкодили 1130 російських загарбників і довели загальні втрати Росії у війні до показника в 637 тисяч.

Як писав The Wall Street Journal, кількість українців і росіян, убитих або поранених за 2,5 року війни, сягнула приблизно 1 мільйона осіб, що може обернутися демографічною катастрофою.

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