Остаточні втрати загарбників продовжують уточнювати, зазначили у ВМС ЗСУ.

Військові частини та підрозділи Військово-морських сил Збройних сил України за добу, 12 квітня, знищили десятки російських загарбників, тепер вони - "вантаж 200".

Українські морські піхотинці ліквідували понад 40 супротивників, про це повідомляє прес-центр командування ВМС ЗСУ на своїй сторінці у Facebook. "Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України було знищено 42 окупанти та одну одиницю автомобільної техніки", - йдеться у повідомленні.

У ВМС ЗСУ додали, що остаточні втрати супротивника продовжують уточнювати.

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13 квітня вранці Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни упродовж минулої доби на Мар'їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямку здійснили понад 40 атак. У Генштабі зазначили, що супротивники "отримали по зубах".

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу Збройних сил України, за минулу добу, 12 квітня, українські воїни знищили 540 окупантів. Таким чином, загальні бойові втрати ворога з 24 лютого 2022 року по 13 квітня 2023 року серед особового складу орієнтовно склали близько 180 тис. 590 осіб.

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