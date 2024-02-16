На одному з напрямків фронту упродовж доби українські воїни нейтралізували або знищили понад 250 дронів різних типів.

На Таврійському напрямку втрати Росії за минулу добу зросли на понад 700 осіб та більш як 50 одиниць техніки.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" - бригадний генерал Олександр Тарнавський. Він зазначив, що в операційній зоні ОСУВ "Таврія" минулої доби ворог завдав 58 авіаударів, три ракетних удари, провів 70 бойових зіткнень та вчинив 1 тис. 31 артилерійський обстріл.

"Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках", - зауважив командувач. Тарнавський повідомив, що загальні втрати ворога у живій силі склали 711 осіб. "Загальні втрати ворога в озброєнні та військовій техніці минулої доби склали 52 одиниці, не враховуючи БПЛА", - написав він.

Відео дня

Йдеться про дев’ять танків, 24 бойові броньовані машини, 10 артилерійських систем, станцію безпілотників та шість автомобілів. Також Сили оборони України знищили дві одиниці спецтехніки противника. "Нейтралізовано або знищено 259 БПЛА різних типів", - повідомив Тарнавський.

Продовжується повномасштабна війна в Україні проти росіян - зараз це варто прочитати

Як повідомляв УНІАН, раніше Олександр Тарнавський поінформував, що в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" загальні втрати окупантів за 14 лютого становили 526 осіб, а в озброєнні та військовій техніці - 55 одиниць, не враховуючи безпілотників.

Дронів різних типів на цьому напрямку було нейтралізовано або знищено 292 одиниці. Зокрема, зі стрілецької зброї - шість "Ланцетів" та один безпілотник Zala.

Варто зазначити, що загальні втрати ворога на 16 лютого 2024 року у живій силі встановили новий антирекорд - сягнули позначки приблизно 400 300 супротивників. Упродовж минулої доби загалом на фронті ліквідували 1 210 загарбників.

Вас також можуть зацікавити новини: