Українська авіація за добу вдарила по 10 районах зосередження ворожого особового складу, зазначили у Генштабі нашої армії.

Триває повномасштабна війна в Україні проти РФ. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, як протягом минулої доби російські окупанти били по території нашої країни, і яку відповідь їм дали наші військовослужбовці.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генштабу ЗСУ, опублікованому у вівторок вранці, 20 лютого, у Facebook, протягом минулої доби ворог завдав сім ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснив 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури", - зауважили у Генштабі.

Відео дня

Авіаційних ударів зазнали дев’ять населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської та Запорізької областей, а під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів цих самих областей, а також Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської.

"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, одному пункту управління та 10 зенітно-ракетних засобах противника", - зазначається у повідомленні.

Крім того, силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 23 ударних безпілотники типу Shahed-136/131. Також підрозділами ракетних військ було завдано ударів по одному пункту управління, чотирьох складах боєприпасів та п’яти артилерійських засобах противника.

Війна в Україні, - який день та що треба знати зараз

Сьогодні вже 727 день з початку повномасштабного вторгнення РФ на нашу територію.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 лютого російські окупаційні війська атакували територію України двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400, керованою авіаційною ракетою Х-31 та 23-ма ударними дронами типу Shahed.

Ракети було запущено з Бєлгородської області Росії та окупованої частини Запоріжжя. Водночас безпілотники летіли з російського Приморсько-Ахтарська. Українські захисники збили всі 23 дрони в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.