Українські воїни за добу знищили два ворожих ударних дрони.

Упродовж минулої доби українська авіація багато разів били по районах, у яких російські загарбники зосередили військову техніку, озброєння та особовий склад.

Авіація Сил оборони завдала по супротивнику дев'ять ударів, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у своєму ранковому зведенні у суботу, 5 серпня. Крім того, українські воїни ліквідували два ворожі ударні дрони типу "Шахед-136".

Супротивник за добу завдав 50 авіаударів, 1 ракетний удар та здійснив 86 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Унаслідок ворожих ударів є руйнування, а також поранені й жертви серед мирних жителів.

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"Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою", - підкреслили у Генштабі.

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4 серпня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що супротивник на сході та півдні підтягує свої резерви, в основному - професійні підрозділи та десантно-штурмові загони. За словами чиновниці, найбільша концентрація сил ворога на Куп’янському напрямку.

Вороги на сході української держави не раз намагалися рухатися вперед і зазнавали провалів та втрат. Загальні втрати ворога на 4 серпня 2023 становлять приблизно 248 490 загарбників.

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