Філоненко сказав, що відчув мотивацію, почувши про вбивство мирних жителів після окупації Росією двох передмість Києва на початку війни.

Колишній викрадач автомобілів Богдан Філоненко, який вирішив піти захищати батьківщину, дав просту відповідь співкамерникам, які критикували його рішення вступити в українську армію.

"Я не збираюся вмирати. Я збираюся служити і змінити своє життя", - згадує він, як сказав їм, пише Reuters.

32-річний Філоненко - один із тисяч українських в'язнів, які підписали контракт, що надає їм амністію в обмін на службу в армії. Він зараз проходить підготовку в 57-й мотострілецькій бригаді, щоб поповнити свої лави мотивованими людьми.

Відео дня

Філоненко та інші, опитані під час навчання в північно-східній частині Харківської області, сказали, що вони з радістю скористалися можливістю повоювати.

Павлу, який назвав тільки своє ім'я, залишалося відбувати покарання за напад, але він підписався наступного дня після того, як у травні набув чинності новий закон.

"Навіщо якимось чужинцям приїжджати до моєї країни та руйнувати мою землю?" - запитав 46-річний командир загону зі сталевим поглядом, який уже був поранений у ногу після того, як російський безпілотник скинув вибухівку поруч із ним.

Філоненко сказав, що відчув мотивацію, почувши про вбивство мирних жителів після окупації Росією двох передмість Києва на початку війни.

Стискаючи автомат усередині будівлі на полігоні, рецидивіст сяяв, згадуючи гордість своєї матері. Він сказав, що вона не вірила, що він зможе вийти з в'язниці, щоб приєднатися до ЗСУ.

"Коли я нарешті зателефонував і відправив їй кілька фотографій, то на душі в мами стало легше", - сказав він.

Мобілізація ув'язнених в Україні - деталі

Згідно з новими правилами, ув'язнені будуть звільнені від термінів, що залишилися, якщо погодяться відбувати покарання без дозволу до кінця війни. Потім їм буде надано умовно-дострокове звільнення.

Раніше цього місяця Генеральна прокуратура повідомила, що понад 3000 колишніх ув'язнених приєдналися до різних військових частин. Міністр юстиції Денис Малюська заявив у травні, що до 20 000 осіб можуть претендувати на звільнення.

Ті, хто засуджений за певні злочини, як-от убивство двох або більше осіб і сексуальні злочини, не можуть служити.

Семеро жінок, які відбували покарання у в'язниці, уклали контракт зі Збройними силами України. Про це повідомили Міністерство юстиції України.

Вас також можуть зацікавити новини: