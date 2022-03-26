У Харківській області противник здійснює обмеження пересування цивільного населення за рахунок встановлення мережі блокпостів.

Окупанти не полишають спроб придушити спротив мешканців Херсона, Генічеська та Мелітополя.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на 24:00 25 березня.

"Крім проведення наземної та повітряної кампаній, ворог намагається продовжити здійснення підготовчих заходів до запровадження в обіг російських рублів на тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей замість гривні", - йдеться у повідомленні.

Водночас, у Харківській області противник здійснює обмеження пересування цивільного населення за рахунок встановлення мережі блокпостів.

"Окупанти не полишають спроб придушити спротив мешканців Українських міст Херсон, Генічеськ, Мелітополь, близько 90 % населення яких налаштовані проти російських загарбників, із залученням підрозділів росгвардії", - додали у Генштабі.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти більше не контролюють українське місто Херсон. Саме його загарбникам вдалося взяти першим від моменту повномасштабного вторгнення 24 лютого. За словами високопоставленого чиновника Пентагону, російські війська більше не мають повного контролю над Херсоном. Українські бійці ведуть запеклі бої в місті.