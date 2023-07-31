Він також відповів, чи відчувається на фронті відсутність "Вагнера".

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко розповів, як змінюється тактика росіян у війні і який підрозділ окупантів найкраще воює. Про це він сказав в інтерв’ю "Українській правді".

Відповідаючи на запитання щодо того, як змінюється тактика росіян, Півненко зауважив, що вона змінюється постійно. "Але все залежить від підрозділів. Там є звичайні військові формування, є "мобіки", є "Вагнер", є "Ахмат" і так далі", - сказав він.

Командувач додав, що у окупантів дуже багато артилерії. "Вони за рахунок маси людей і артилерії виконують більшість своїх завдань, знищують позиції. Нам треба маневрувати, відходити, постійно міняти тактики, переформовуватися", - зауважив Півненко.

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Також на запитання, які підрозділи загарбників воюють найкраще, і чи є різниця у їхній підготовці, він висловив думку, що найпідготовленіші з тих, з ким доводилося стикатися, – це "Вагнер".

"Але там теж є нюанси: там є штурмові підрозділи і є мобілізовані зеки, які продовжують бойові дії в обороні. У них більш жорсткий підхід, там не цінують людське життя. Тому і гонять їх, за рахунок чого вони інколи вскривають наші прогалини або вскривають наші точки ведення вогню. Потім за рахунок артилерії знищують вогневі позиції і намагаються заходити", - пояснив командувач.

Відповідаючи на запитання, чи спрощує завдання те, що сьогодні "Вагнера" немає, він сказав: "Спрощує".

"Вагнерівці" у Білорусі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, найманці приватної військової компанії "Вагнер" почали масово прибувати до Білорусі після невдалого бунту наприкінці червня. Нещодавно українські прикордонники повідомляли про перебування у Білорусі приблизно 5 тис. "вагнерівців".

У Польському сенаті очікують, що це злочинне угруповання почне терористичну операцію в Сувальському коридорі, що поєднує Польщу і Литву.

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