Янукович услід за Путіним заявив, що Євромайдан був спричинений реалізацією проекту "Україна як Антиросія".

Колишній президент України Віктор Янукович, який після подій Революції Гідності утік до Росії, виступив з заявою до українців напередодні Дня незалежності, але у письмовій формі.

Заяву Януковича російською мовою у Facebook опублікував його речник Юрій Кірасір.

Екс-президент-утікач, зокрема, вирішив дати оцінку політичним успіхам і негараздам України за 30 років її незалежності. Янукович вважає, що у перші роки Україну "рятували" економічні стосунки, зокрема, з Росією.

Читайте також"Ліквідували цього дядю": на Донбасі жорстко розібралися з бойовиком, що стріляв по своїмПри цьому він звинуватив у подальшій "вестернізації" політики "націонал-патріотів і Захід", а пізніше російське спрямування пояснив зовнішньополітичною "багатовекторністю".

Євромайдан, учасники якого вимагали його відставки, Янукович, як й раніше, назвав "державним переворотом".

"… він не був результатом нашої "м’якості". Він був спричинений реалізацією проекту "Україна як Антиросія", і якщо ми приймемо цей постулат як даність, то все стане на свої місця", – йдеться у заяві Януковича.

"На моє глибоке переконання, головною помилкою у нашій тридцятилітньої історії було не обманута довіра до Росії, а відмова від добросусідства з нею. На перший погляд, нешкідлива: "Хто не скаче – той москаль", покликана допомогти зігрітись мітингувальникам на Майдані, але насправді виявилась сигналом до початку політики перманентного протистояння і конфронтації з нею. До чого це призвело? До війни", – вважає Янукович.

Янукович керував Україною з 2010 по зиму 2013 року – поки не втік через політичні акції до Ростова за безпосередньої підтримки глави РФ Володимира Путіна. Однією з головних вимог учасників Революції Гідності була негайна відставка Януковича з поста президента, оскільки той, зокрема, не виконав своє зобов’язання щодо євроінтеграції.

За час протестів сотні громадян були поранені внаслідок сутичок з силовиками, керованими режимом, сотня у протистоянні загинула.

У 2015 році Януковича оголошували в міжнародний розшук. У 2019-му його заочно засудили за державну зраду, довівши його провину у сприянні окупації Росією Криму.

Автор: Яна Ставська