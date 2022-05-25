За керівника ОП Андрія Єрмака, попри всі злочини російських солдатів у Бучі, Маріуполі, Чернігові та десятках інших місць, Україна постійно чує заклики до капітуляції заради миру в Європі.

Інші країни повинні допомогти Україні перемогти, щоб війна з РФ не переросла у континентальну та навіть світову.

Про це керівника Офісу президента Андрій Єрмак заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

"Більше немає сумнівів: Україна – це Європа. Шкода, що європейцям знадобилося вісім років, щоб усвідомити це. За ці вісім років був розтрощений світовий порядок, була незаконно змінена політична карта, десятки тисяч людей загинули, а мільйонам довелося тікати", - зазначив він.

За словами Єрмака, попри всі злочини російських солдатів у Бучі, Маріуполі, Чернігові та десятках інших місць, Україна постійно чує заклики до капітуляції заради миру у Європі. Він уточив, що деякі з партнерів досі пропонують Україні поступитися агресору, щоб врятувати життя, чи провести перемовини щодо так званих територіальних суперечок.

"Україна не має територіальних суперечок із Росією. Росія просто окупувала й намагалася анексувати українські території. Цілком нелегально", - наголосив керівник ОП.

На його думку, є лише один спосіб не допустити переростання війни в Україні у континентальну та навіть світову війну - він полягає у допомозі Україні перемогти.

"Вам не потрібно вести цю війну. Просто допоможіть нам це зробити. Інакше вам доведеться відправляти свої війська на битву", - сказав Єрмак.

Нагадаємо, також Єрмак розповів, як росіяни обходять санкції Заходу завдяки "банківського туризму".

Вас також можуть зацікавити новини: