Українські захисники під час нічних операцій намагаються бути максимально непомітними.

У покинутій будівлі український пілот безпілотника відсторонюється від того, що відбувається навколо і зосереджується виключно на контролері в руках. Кімната без стін дає йому та його загону притулок у безмісячну ніч.

Невеликий екран на пульті дистанційного керування солдата, єдине дозволене джерело світла, демонструє його пронизливий погляд, в той час як його безпілотник, що знаходиться за кілька миль, знаходиться в декількох кроках від того, щоб скинути 35-фунтову (16 кг) вибухівку на російську позицію.

"Цей момент ми називаємо "з України з любов'ю", — цитує старшого офіцера видання CNN.

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Ця прихована нічна атака здійснюється елітним підрозділом, що складається із співробітників Служби безпеки України, широко відомої як СБУ, і патрульної поліції країни.

Операція отримала зелене світло після того, як українські військові повідомили про наявність пускового майданчика, з якого російські війська запускали ракети "Корнет", призначені для ураження танків.

"Про цю ціль ми знаємо відносно нещодавно, її виявили буквально сьогодні", — пояснює старший офіцер СБУ, який носить позивний Банкір.

Протягом дня підрозділ безпілотників годинами досліджував можливі нічні стартові майданчики для своєї місії, а також з'ясовував точні координати своєї цілі. Всебічна підготовка включає запуск різних безпілотників-розвідників у бік російських позицій, а також використання додаткових розвідувальних даних від інших українських підрозділів до тих пір, поки вони не отримають повне уявлення про ціль.

"Розвідкою виявлено вогневу позицію противника, яка використовується для знищення техніки сил оборони України", — пояснює банкір. "Сьогодні він буде знищений", - додає він.

Перед запуском вони їдуть у повній темряві, вимикаючи фари та використовуючи окуляри нічного бачення, щоб побачити дорогу та дістатися до призначеного місця запуску.

"Ми намагаємося, ми прагнемо", - каже банкір. "Це має відбутися за всіх цих умов".

Вони ховають свої машини і проходять кілька сотень метрів пішки, поки українські та російські сили обмінюються артилерійськими залпами. Покладаючись тільки на червоне світло, яке, за їхніми словами, російським безпілотникам важче виявити здалеку, особливо коли вони не дивляться, вони висвітлюють шлях.

Все це ретельно сплановано, щоб приховати їхні сліди та забезпечити, щоб їхні позиції залишалися прихованими від російського спостереження та артилерії, поки вони завдають удару.

На місці вони готують дрон - великий квадрокоптер українського виробництва - і вибухівку, яку скидають на російські позиції. Пристрій може нести корисне навантаження до 45 фунтів, але цього разу вони роблять саморобний вибуховий пристрій — використовуючи снаряд, залишений російськими військами, коли вони йшли з Херсона.

"Ми надрукували ці плавники на 3D-принтері, а ця труба з будівельного магазину", — пояснює старший офіцер з позивним Марат з патрульної поліції, поки його люди склеюють все це разом. "Тепер ми закінчуємо нашу підготовку, бомба готова, і ми готові йти".

Наступ у темряві

Нічні місії, подібні до цієї, досі були визначальною рисою початкових етапів контрнаступу України, особливо в південній частині країни. Українські удари можуть трясти будівлі аж до міста Запоріжжя, а вибухи освітлюють небо, попри те, що місто знаходиться приблизно в 30 милях (48 км) від лінії фронту.

Україна як і раніше стримана щодо контрнаступу і ще більш стримана, коли мова заходить про тактичні деталі її операцій з розвідки і просування вздовж лінії фронту. Але з російського боку є чітке переконання, що Україна має явну перевагу в цій галузі.

"Чому війна йде вночі? Ясно як божий день", - написав у своєму Telegram-каналі російський військовий блогер Володимир Сладков. "Західне обладнання має чудову нічну оптику".

Такої ж думки дотримується призначений Росією так званий голова Запорізької військово-цивільної адміністрації Володимир Рогов.

"Причин (чому Україна вночі атакує) кілька", — написав він у своєму Telegram. "Перше - знизити ефективність нашої авіації; друге - уникнути втрат від точних влучень ударної роти дронів-камікадзе нашої 42-ї дивізії; і по-третє, максимально використати переваги використання західного обладнання та інструментів".

США постачають українським силам прилади нічного бачення принаймні з 2018 року, які зазвичай недоступні більшості регулярних російських солдатів. Нещодавно подаровані броньовані машини, такі як танки Leopard 2 і бойові машини піхоти M2 Bradley, також мають поліпшені можливості нічного бачення, в більшості випадків кращими, ніж ті, які є на старій радянській техніці, все ще використовуваної російськими військами.

Успішна операція

Коли український безпілотник наближається до російської цілі, місія вступає в найкритичнішу фазу. Пристрій гучний, і як тільки він наблизиться до московських солдатів, вони зможуть його почути, навіть якщо не зможуть його побачити.

Через кілька хвилин текстові повідомлення, перехоплені українською СБУ, показують, що московські солдати зрозуміли це. "Виявлено ворожого птаха", - пише один солдат. "Зрозумів!" інший відповідає.

Знаючи, що безпілотник знаходиться в повітрі, російські солдати спробують його збити. "По ньому стріляють", - каже Марат. "Вони не бачать безпілотника, але стріляють на звук".

Підрозділ також очікує, що російські сили спробують знищити їх, запустивши в повітря освітлювальні ракети, щоб висвітлити всю навколишню територію.

"Вони намагаються побачити якісь аномалії, і наша присутність тут і зараз — це аномалія. Якщо вони матимуть чітке уявлення про цю територію, вони побачать, що щось змінилося. З'явилися машини, був якийсь рух", - пояснює Марат. "Якщо вони побачать нас, вони спробують нас дістати".

На щастя, в даному випадку підрозділ не було помічено, але були випадки, коли вони потрапляло під інтенсивний вогонь російської артилерії.

"Це трапляється дуже часто", - каже Марат. "Тому ми намагаємося щоразу змінювати місце запуску, час, частоту радіосигналу".

Ретельне планування означає, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році вони втратили всього чотири дрони — набагато менше, ніж інші підрозділи, які в деяких випадках спалюють по кілька пристроїв в день — і їм ще належить не втратити жодного члена команди.

"Безпека команди понад усе", - додає Марат. "Тоді безпека дрона".

Відразу після поразки цілі основна увага приділяється поверненню дрона на базу за заздалегідь наміченим маршрутом в надії уникнути протиповітряної оборони.

"Зараз він повертається", - каже пілот. "Він рухається зі швидкістю 14 метрів в секунду".

Через кілька хвилин він, нарешті, поза небезпекою. Як тільки він приземляється, загін швидко збирає все і йде, не залишаючи слідів своєї присутності. На кадрах з дрона, записаних на наступний день, видно знищену ціль.

Проте, кажуть чоловіки, їхня робота ще не зроблена, поки російські війська продовжують окупацію України. "Ми дійсно хочемо помститися за все зло, яке вони нам заподіяли", — каже банкір.

Втрати Росії в Україні - останні новини

Збройні Сили України за минулу добу, 16 червня, скасували ще 590 російських окупантів. Таким чином, загальні бойові втрати ворога з 24 лютого 2022 року серед особового складу орієнтовно склали близько 218 500 солдатів армії Росії.

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