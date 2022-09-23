На першому етапі повномасштабної війни президент Росії стверджував, що буде достатньо зусиль регулярного війська.

У березні 2022 року президент Росії Володимир Путін стверджував, що військо РФ "вирішить всі поставлені перед ним завдання". Нібито мобілізація не потрібна — ні призовники, ні резервісти не будуть задіяні в рамках так званої "спецоперації". А у вересні глава держави-агресора висловився вже зовсім інакше. Він заявив, що необхідно підтримати пропозицію Міноборони і Генштабу РФ про проведення часткової мобілізації.

Як саме змінювалася риторика Путіна, порівняли журналісти BBC в окремому ролику.

"Ні призовників, ні тих, хто призивається на збори — ми нікого не використовуємо і не збираємося використовувати при проведенні цієї "військової операції". Виходжу з того, що наша армія вирішить всі завдання, які стоять перед нею, ні на секунду в цьому не сумніваюся. Про це говорить весь хід "операції". Вона йде просто за планом, за графіком", — заявив Путін під час виступу в березні 2022 року.

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Після цього Путін ще раз збрехав. Президент Росії сказав, що "не буде проводитися додатковий призов резервістів із запасу". А 21 вересня його риторика повністю змінилася.

"Вважаю за необхідне підтримати пропозицію Міністерства оборони і Генерального штабу про проведення в Російській Федерації часткової мобілізації. Мобілізаційні заходи почнуться сьогодні, з 21 вересня", — заявив Путін.

Мобілізація в Росії: головна інформація

У своєму зверненні на цьому тижні Путін не упустив можливість пригрозити ядерною зброєю західним країнам: "Всі, хто намагається шантажувати нас таким чином, повинні знати, що роза вітрів може розвернутися і в їхній бік". США зараз не бачать необхідності приводити в підвищену боєготовність ядерні війська через слова Путіна.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу в інтерв'ю розкрив кількість резервістів, яких призвуть до армії. За його словами, військо зросте на 300 тисяч осіб, однак ЗМІ повідомили про плани призвати 1 мільйон чоловіків. Про це було сказано в секретному 7 пункті указу Путіна про мобілізацію. Тим часом влада РФ спростувала відомості журналістів.

У МВС України вважають, що призвати відразу 300 тис. не вийде. У першій хвилі буде приблизно 40-50 тис. солдатів.

Наказ Путіна про часткову мобілізацію прокоментували в США, Нідерландах, Великобританії і Латвії. Союзники України сходяться на думці, що цей крок свідчить про розпач Росії і ще раз демонструє загрозу, яку вона представляє для Європи.

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