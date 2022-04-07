За добу українські зенітники знищили три повітряні цілі окупантів.
Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.
"6-го квітня зенітні ракетні війська знищили три повітряні цілі: крилату ракету, БпЛА та один літак", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, йдеться про винищувач-бомбардувальник Су-34, який було збито під час авіанальоту противника на східному напрямку.
"Ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують наносити ракетно-бомбові удари по окупаційних військах", - наголосили у командуванні.
Як повідомляв УНІАН, українські Збройні сили на Донбасі збили два літаки, крилату ракету та відбили 9 атак російських загарбницьких сил.