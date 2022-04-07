Знищено крилату ракету, безпілотник та ймовірно винищувач-бомбардувальник Су-34.

За добу українські зенітники знищили три повітряні цілі окупантів.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

"6-го квітня зенітні ракетні війська знищили три повітряні цілі: крилату ракету, БпЛА та один літак", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, йдеться про винищувач-бомбардувальник Су-34, який було збито під час авіанальоту противника на східному напрямку.

"Ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують наносити ракетно-бомбові удари по окупаційних військах", - наголосили у командуванні.

Як повідомляв УНІАН, українські Збройні сили на Донбасі збили два літаки, крилату ракету та відбили 9 атак російських загарбницьких сил.

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