Втрати особового складу противника склали близько 100 осіб (уточнюються).

За добу українські військові знищили сім танків, дві БМП, шість артилерійських систем та кілька автомобілів окупантів.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 24:00 22 березня.

"Збройні сили України у тісній взаємодії з іншими складовими Сил оборони продовжують утримувати займані рубежі, ведуть розвідку противника на всіх напрямках його висування та завдають йому вогневого ураження наявними силами та засобами", - наголосили у Генштабі.

Так, на Донецькому та Луганському напрямках противник намагався просунутись та закріпитись, однак успіху не мав.

За добу українськими захисниками та захисницями було відбито сім атак ворога та знищено сім танків, дві БМП, шість артилерійських систем та кілька автомобілів, захоплено три БМП-3.

Також підрозділами ППО було уражено повітряні цілі противника, а саме два БПЛА, чотири літаки та ракета "Точка-У".

Втрати особового складу противника склали близько 100 осіб (уточнюються).

Раніше у Генштабі ЗСУ заявляли, що все ще існує ймовірність залучення збройних сил Білорусі у війні проти України на боці РФ.

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