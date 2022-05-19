Територію розчистки загарбники охороняють і не дають доступу місцевим.

У Маріуполі з-під завалів Драматичного театру продовжують вилучати тіла людей, за останні два дні зафіксовано кілька рейсів вантажівок з загиблими.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"Окупанти продовжують розбори завалів Драматичного театру. Наші джерела повідомляють, що вчора та сьогодні тіла загиблих вивозили кілька разів вантажівками в бік Старого Криму", - написав він.

За словами Андрющенка, територію розчистки загарбники охороняють і не дають доступу місцевим.

"Операція з приховування наслідків військових злочинів триває", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня російський літак скинув бомбу на будівлю драматичного театру у Маріуполі, де переховувалися сотні мирних жителів. Уламками завалило вхід у бомбосховище. Вважається, що під завалами загинуло близько 300 осіб.

23 квітня радник мера міста повідомив, що окупанти проводять зачистку завалів театру. В процесі зачистки окупанти упаковують знайдені тіла загиблих в пластикові мішки, тракторами та вантажівками переміщують в накопичувач в промисловій зоні в районі Нікольського шосе. Потім, за наповненням, вивозять в с. Мангуш, де насипом звалюють в 300-метрову траншею.

Андрющенко додав, що до цих робіт залучені виключно командировані працівники так званих "МНС" ДНР" через відмову місцевих мешканців в участі в подібних роботах.

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