В Маріуполі наразі залишається понад 100 тисяч населення.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко наголошує на необхідності якнайшвидше створити умови для повномасштабної евакуації людей з міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу, інформуючи про ситуацію у місті, що може значно погіршитися з настанням літа.

"В Маріуполі залишається понад 100 тис. населення і це є проблемою… Вже й ООН зробила висновки, що можуть бути спалахи холери й інших захворювань, таких як дизентерія... І це може забрати тисячі життів наших жителів", - зазначив мер.

За його словами, потрібно об’єднувати зусилля навколо повномасштабної евакуації з міста.

"Треба створювати місії ООН, Червоного Хреста, працювати над цим всім нам і всьому цивілізованому світу. Щоб були стійкі коридори і наші маріупольці мали змогу їхати на підконтрольну частину нашої держави. На жаль, сьогодні ми бачимо, що це майже неможливо", - сказав міський голова Маріуполя.

Він підкреслив, що відсутність у окупантів професійного досвіду у відновленні роботи інфраструктури міста призводить лише до погіршення ситуації у Маріуполі.

"Вони намагалися під’єднатися до електромережі. І та невелика кількість квартир, які залишились вцілілими, – їх спалили, бо під’єднали, не протестувавши систему електропостачання. Намагаються під’єднати до системи водопостачання, не розуміючи, що це система, яка має працювати з водовідведенням. Вся ця вода пішла рікою по місту. Вона наробила тільки лиха, бо розмивала хаотичні захоронення в місті… Вся ця брудна вода, каналізація неорганізовано рухається в бік річок і моря. І влітку буде велика проблема", - підкреслив Бойченко.

За його інформацією, люди очікують на евакуацію на підконтрольну частину України.

"Тисячі жителів Маріуполя сьогодні телефонують на гарячу лінію муніципалітету і благають про порятунок, евакуацію. Але ми бачимо, що зараз такої змоги російські окупаційні війська і влада "ДНР" не дають", - сказав мер.

Він закликав міжнародні організації допомогти у створенні умов для вивезення людей з Маріуполя.

Ситуацію навколо евакуації захисників Маріуполя, які перебувають на "Азовсталі", мер відмовився коментувати, пояснивши, що цим займається безпосередньо президент України.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня менеджер Всесвітньої організації охорони здоров'я з питань інцидентів в Україні доктор Доріт Ніцан заявила, що у Маріуполі можливий спалах холери, оскільки є проблеми із відсутністю води та її якістю.

Зокрема, у Маріуполі окупанти частково відновили водопостачання, однак через значні та непоодинокі пошкодження труб питна вода змішується із витоками з каналізації, що несе загрозу поширенням багатьох хвороб, особливо холери.

За словами Ніцан, ВООЗ готує вакцини, співпрацює з неурядовими організаціями, які можуть їздити туди і підтримувати людей.

13 травня лікар-інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики Федір Лапій заявив, що під час війни в Україні є ризик зростання захворювань на дифтерію та холеру. Він зазначив, що вже зафіксовані випадки дифтерії в Тернопільській області.

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