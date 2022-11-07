ЗСУ влаштували російським окупантам справжне "просмаження".

Захисники України продовжують давати відсіч російським окупантам. Протягом доби РФ втратила ще один літак Су-25, декілька позицій ППО та чимало іншої техніки.

Як повідомляє у вечірньому зведенні Генштаб Збройних сил України, противник продовжує зазнавати втрат. За уточненою інформацією, в ніч на 6 листопада у місті Гола Пристань окупанти втратили запаси палива окупантів.

"Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 9 ударів. Під ураження потрапили 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції засобів протиповітряної оборони противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий літак Су-25", - йдеться у зведенні.

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Окрім цього, втрат ворогу завдали воїни українських ракетних військ і артилерії. За поточну добу вони уразили 4 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили і ОВТ, та склад боєприпасів окупантів.

Нові втрати та поразки окупантів: як РФ втрачає свої сили на фронті

Як повідомив аналітик, ЗСУ звільнили 37% територій України, окупованих РФ після 24 лютого. Українська армія звільнила Чернігівську, Київську та Сумську області.

Українські військові відкинули окупантів від Бахмута. За словами депутата Дружківської міськради, на Бахмутському напрямку сконцентрована колосальна кількість рашистів. Прое ЗСУ дають ворогу гідну відсіч.

На тлі провалів росіяни готуються вже не до наступу. Вони планують обороняти Бердянськ та Мелітополь.

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