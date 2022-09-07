Генерали вважають, що світ повинен зробити все, щоб запобігти цьому сценарію.

Світ повинен скористатися "всім арсеналом засобів", щоб запобігти можливій спробі РФ використати у війні проти України тактичну ядерну зброю (ТЯЗ).

Про це йдеться у статті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та першого заступника голови парламентського комітету з питань національної безпеки генерала Михайла Забродського для "Укрінформу".

Як зазначили генерали, на ухвалення ключових рішень щодо постачання Україні зброї впливають два "суттєві" фактори:

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"абсолютна більшість" людей у світі не розуміють гігантських масштабів цієї війни, і вона залишається для них "лише примарною реальністю світових воєн минулого сторіччя";

пряма загроза застосування росіянами ТЯЗ.

Залужний та Забродський заявляють, що Росія настільки впевнена у своїй безкарності, адже володіє ядерною зброєю. Використання ТЯЗ "стане вже не лише загрозою мирному існуванню України, інших її сусідів та низки європейських країн, а й державою-терористом воістину світового масштабу".

Як наголошують генерали, "важко уявити, що навіть ядерні удари дозволять РФ зламати волю України до спротиву".

"Але не можна ігнорувати загрозу, яка виникне для всієї Європи. Не можна також повністю виключати ймовірність прямого втягування провідних країн світу в "обмежений" ядерний конфлікт, за яким вже прямо проглядається перспектива Третьої світової війни", – зазначено у статті.

"Будь-які спроби практичних кроків щодо застосування ТЯЗ мають бути припинені з використанням всього арсеналу засобів, що є у розпорядженні країн світу", – резюмували вони.

Як повідомляв УНІАН, Залужний та Забродський впевнені, що війна Росії проти України продовжиться у 2023 році. Наразі ситуація на фронті не укладається в рамки ні бліцкригу, задуманого росіянами, ні інших воєн у ХХІ столітті.

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