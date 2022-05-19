Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний заявив, що українській армії вдалося відібрати в окупантів стратегічну ініціативу.

Про це він заявив на засіданні Військового комітету НАТО на рівні головнокомандувачів у форматі з Україною, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Нам вдалося відібрати у противника стратегічну ініціативу, завдати критичних втрат, змусити відмовитися від головної мети – захоплення міста Києва. Сьогодні ми не лише ведемо оборону. Нами проведено низку успішних контрнаступальних дій. Вдалося розблокувати Харків та Миколаїв, ведуться бої на Херсонському напрямку", - зазначив Залужний.

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Як повідомляв УНІАН, Міноборони та МВС констатували початок третьої вирішальної фази війни. За словами Олексія Резнікова, наступні тижні ЗСУ повинні покладатися на власні сили, поки поставлене Заходом важке озброєння зрівняє на фронті сили.

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