14 березня з міст і містечок Київської та Луганської областей вдалося вивезти 3 тис. 806 українців.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна намагатиметься робити все, аби люди в Маріуполі отримали продукти, воду і медикаменти.

Про це він сказав у відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі Офісу президента.

"Протягом дня 14 березня вдалося вивезти з міст та містечок Київської та Луганської областей 3 тисячі 806 українців", - зазначив Зеленський.

Водночас він підкреслив, що колону зі 100 тоннами найнеобхіднішого для Маріуполя окупанти досі утримують у Бердянську.

"Вже третій день. Але ми будемо намагатися. Будемо робити все, щоб маріупольці отримали продукти, воду, медикаменти", - запевнив президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський запропонував Раді продовжити воєнний стан в Україні.

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