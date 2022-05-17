Президент вкотре наголосив, що це в інтересах не тільки України, а й усієї Європи.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна працюємо над тим, щоб Євросоюз все ж таки узгодив шостий пакет санкцій проти Росії включно із нафтовим ембарго.

Про це він заявив у відеозверненні.

Президент нагадав, що 16 травня обговорив із директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою пришвидшення надання Україні фінансової допомоги через дефіцит державного бюджету у час війни, який становить близько 5 мільярдів доларів щомісячно.

"Напередодні зустрічі міністрів фінансів країн "Великої сімки" ці переговори з директоркою МВФ є безпосередньою підготовкою дуже важливих рішень для України", - наголосив Зеленський.

Крім того, 16 травня Київ відвідала висока делегація Польщі, з якою українські посадовці провели консультації щодо взаємодії на рівні Європейського Союзу.

Зокрема, це стосується прискорення інтеграції України до ЄС та очікуваного рішення про статус кандидата для України.

"Працюємо також і над тим, щоб Європейський Союз все ж таки узгодив шостий пакет санкцій проти Росії. Нафтове ембарго має бути його частиною, і це в інтересах не тільки нашої держави, але і всієї Європи. Вдячний тим лідерам континенту, які це усвідомлюють і допомагають з просуванням відповідного рішення", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський розповів про основні мішені для окупантів в Україні.

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