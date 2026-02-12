Нічний удар по Україні: Повітряні сили розкрили, скільки російських ракет і дронів збили

Попри ліквідацію російських цілей, зафіксовано влучання 9 ракет та 19 ударних БпЛА.

У ніч на 12 лютого російська окупаційна армія завдала масованого удару по Україні, застосувавши понад 20 балістичних ракет та майже 220 дронів, є влучання.

Про це заявили у Повітряних силах ЗСУ. Йдеться, що з 18:00 середи (11 лютого) противник атакував Україну 24 балістичними ракетами Іскандер-М/С-300 із Брянської, Воронезької, Ростовської областей (РФ), тимчасово окупованого Криму, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Донецької області. Також ворог запустив по Україні 219 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – РФ, Гвардійське – тимчасово окупований Крим. Як уточнюють у ЗСУ, близько із названої кількості дронів 150 – "Шахеди".

Основними напрямками удару стали Київ, Харків, Дніпро, Одеса.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 213 повітряних цілей", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, це 15 балістичних ракет Іскандер-М/С-300; керована авіаційна ракета Х-59/69; 197 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас".

Зафіксовано влучання 9 ракет та 19 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях. Наразі, за даними Повітряних сил, атака триває - у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Нічна атака на Україну

Як писав УНІАН, вночі 12 лютого армія РФ атакувала Київ балістичними ракетами, у Дарницькому районі, ракета влучила у приватний будинок, у Голосіївському та Деснянському - у нежитлову забудову. Також у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків біля житлового будинку. Дві людини отримали поранення.

У Дніпрі внаслідок атаки РФ пошкоджені приватні будинки та автівки в одному з районів міста, спалахнула пожежа. Поранені 4 людини, серед яких – немовля та 4-річна дівчинка.

В Одесі через дронову атаку постраждала людина. Руйнувань зазнала житлова та енергетична інфраструктура, спалахнули пожежі. Пошкоджено 9-поверховий житловий будинок, ринок, супермаркет. Частина міста залишилася без світла та води.

