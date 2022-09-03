Президент подякував усім нашим захисникам та захисникам неба з повітряного командування "Схід".

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що сьогодні добрий результат у Повітряних сил – збиті "Калібри", ударний вертоліт окупантів та безпілотники.

Про це він сказав під час вечірнього відеозвернення.

"Сьогодні гарний результат у наших повітряних сил - збито "Калібри", ударний вертоліт окупантів, безпілотники. Хочу подякувати всім нашим захисникам і захисникам неба з повітряного командування "Схід". Ви молодці - сьогодні та завжди", - наголосив президент.

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За його словами, кожен такий результат – це врятовані життя українців та можливість не боятися.

"Ми зробимо все, щоб Україна могла повністю убезпечити своє небо від російських ракет та авіації. Це одне із фундаментальних питань для нашої держави", - сказав Зеленський.

Він подякував усім партнерам, які допомагають Україні з відповіддю на це складне питання.

"Допомагати Україні з протиповітряною обороною - це найбільш буквальний, очевидний спосіб захищати людей від російського терору", - вважає глава держави.

Війна в Україні:

14 липня 2022 року президент Володимир Зеленський закликав партнерів України якнайшвидше визнати Росію державою-терористом і посилювати санкції для РФ за терор.

3 травня до Конгресу США звернулася Верховна рада України з проханням визнати Росію країною-спонсором тероризму. З таким самим закликом до світової спільноти регулярно звертаються президент України Володимир Зеленський та голова МЗС Дмитро Кулеба.

27 липня Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, яка закликає Державний департамент визнати Росію державою-спонсором тероризму. Проте Держдеп США серйозно стурбований через можливе визнання Росії державою-спонсором тероризму.

3 вересня Зеленський заявив, що Росія несе низку загроз для людства.

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