Президент відзначив українських бійців, які знищують позиції окупантів, з яких ті обстрілюють міста та села.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що усі удари російських окупантів отримають відчутну відповідь.

Про це він сказав у своєму відеозверненні, опублікованому в його офіційному Telegram-каналі. Глава держави відзначив українських бійців, які виявляють і знищують ворожі позиції, - ті позиції, з яких російські окупанти обстрілюють міста та села України.

"Російські удари по Херсону, по Бериславському району, по містах Донеччини - усі удари ворога отримають нашу відповідь. Відчутну відповідь", - наголосив Зеленський.

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Обстріли україни 18 квітня

Як повідомляв УНІАН, сьогодні російські окупанти вкотре обстріляли Херсон. Цього разу під ударом опинився район центрального ринку - одна людина загинула, ще дев'ятеро постраждали.

Крім того, через російсткі атаки без світла залишилися мешканці Берислава та Новоберислава Херсонської області. Ввечері електропостачання у Бериславі вдалося відновити.

Вночі стало відомо, що російські загарбники запустили на територію України дрони типу "Shahed", українська ППО збила п'ять з них.

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, за добу російські війська завдали 4 ракетних та 44 авіаційних удари по українських позиціях та населених пунктах.

Сьогодні під обстрілом опинялися Новопіль Донецької області, Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Степове та Плавні Запорізької області, а також Антонівка і Херсон.

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