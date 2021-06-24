За словами президента “стіна” на Донбасі – це повне розірвання відносин з тимчасово окупованою територією у тому чи іншому вигляді.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі відсутності прогресу у міжнародних переговорах щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі ініціюватиме винесення на референдум питання щодо відгородження "стіною" від ОРДЛО.

Про це глава держави розповів у ефірі програми "VIP з Наталією Мосейчук" на телеканалі "1+1".

"Що стосується альтернативних планів. Щодо плану Б - ми в ньому, я вважаю, перебуваємо. Стіна – це ж не просто слова. Стіна – в усіх відносинах, комунікаціях. Що робити з людьми, які там за нас – не платити пенсію? Що робити з підприємствами Донбасу – не постачати їм воду? Тоді не буде отримувати воду Маріуполь", - заявив він.

За словами президента "стіна" на Донбасі – це повне розірвання відносин з тимчасово окупованою територією у тому чи іншому вигляді.

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"Я вважаю, що цей план може бути, але рішення про запуск цього плану має ухвалювати народ України. Коли я говорив, що для нас дуже важливо вміти висловлювати свою думку і рішення. Якщо у нас не вийде будь-яких альтернативних домовленостей зі Сполученими Штатами, Росією і паралельно Нормандський формат - буде він працювати чи ні – якщо все це не вдасться, то за стіну буде голосувати народ України", - наголосив він.

"Про Донбас і стіну, якщо не дай Боже, ми дійдемо до цього, тому що ми хочемо повернути людей і територію. Це точно не популярно, це точно не популістично. Це буде одне із гучних і складних питань...Якщо ми до цього дійдемо…Дійсно зрозуміло, що це на багато років", - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський заявив, що Російська Федерація відпрацьовує варіанти можливого захоплення Києва, Одеси, Харкова.

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Автор: Костянтин Гончаров