На його думку, інвестиційний проект Horizon Capital Growth може стати сигналом для інвесторів вкладатися в українську економіку.

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що як би не було складно, держава виконує всі свої соціальні зобов'язання.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

Глава держави зазначив, що провів нараду з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, на якій було підбито підсумки міжнародної активності України у вересні та результати контактів з партнерами.

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"Як би не було складно, держава виконує всі свої соціальні зобов'язання. Ми працюємо в рамках Fast Recovery, повертаючи нормальне життя на звільнену від окупантів територію. Ми робимо необхідні кроки, готуючись до зимового періоду", - сказав Зеленський.

Він також нагадав, що взяв участь у запуску спеціального інвестфонду для підтримки українських підприємців і експортно-орієнтованих компаній.

"До фонду вже залучено 125 мільйонів доларів, і сума буде подвоєна. У цей фонд, Horizon Capital Growth - так він називається, проінвестували найбільш респектабельні західні фонди, банки та інституції", - зауважив президент.

Зеленський подякував усім, хто підготував і здійснив цей інвестиційний проект. "І вважаю, що він може стати особливим сигналом для інвесторів, - сигналом про те, що вкладатися в українську економіку можна і треба вже зараз, коли ми стали на шлях до нашої перемоги", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, американська приватна інвестиційна компанія Horizon Capital залучила 125 млн доларів на підтримку українських підприємців.

Фонд Horizon Capital Growth Fund IV, L.P., у який на першому етапі залучено 125 млн дол., підтримуватиме українських підприємців-візіонерів, котрі очолюють технологічні та експортоорієнтовані компанії, що швидко зростають. Це перший найбільший фонд для України, який був створений з 24 лютого, і перша така структура, що підтримає нашу державу після здобуття статусу кандидата в члени ЄС у червні поточного року. Решту коштів фонду – ще 125 млн дол. – буде залучено найближчим часом.

Також Європейський банк реконструкції і розвитку виділив до 40 млн дол. для нового фонду Horizon Capital Growth Fund IV, створеного для інвестицій в українські компанії.

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