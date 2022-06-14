Якщо буде більше зброї, яка є у запиті України до партнерів, тоді українська армія почне просуватися вперед.

Від постачання Україні зброї залежить швидкість деокупації територій нашої держави, і будь-які зволікання в цьому питанні загрожують стагнацією на фронті.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час онлайн-прес-конференції для представників ЗМІ Данії.

"Я вдячний, що надходить (озброєння - УНІАН). Але воно має надходити швидше, якщо ми всі живемо однією метою – щоб був мир, щоб не було війни у Європі і щоб ця війна Російської Федерації не пішла в інші країни, в країни Євросоюзу та країни НАТО. А що в неї такі мрії й думки є, я в цьому впевнений", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що від міцності та стійкості України залежать подальші плани країни-агресора щодо інших держав.

"Впевнений, якщо Україна не буде міцною, вони підуть далі. Київ – це не фініш у їхньому марафоні. Це для них початок. Ми показали свою міцність, і зараз дуже важливо, щоб цю міцність разом з нами показували наші західні партнери", - наголосив глава держави.

За його словами, у разі затягування постачання зброї війна в Україні набуде стагнаційного характеру.

"Всі стоятимуть на місці. Буде просування тієї чи іншої сторони на один-п'ять кілометрів вперед, а потім – на один-п'ять кілометрів назад. Якщо буде більше зброї, яка є в нашому запиті до наших партнерів, то ми почнемо просуватися вперед", - додав Зеленський.

Раніше радник голови ОП Михайло Подоляк озвучив конкретний запит від України на поставку озброєння. У список побажань Подоляк включив 500 танків, 1000 гаубиць, 300 реактивних систем залпового вогню та 2000 одиниць бронетехніки.

Міністр оборони США Остін заявив, що його країна готова задовільнити запити України.

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