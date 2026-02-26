Прямі влучання 5 ракет і десятків дронів: Повітряні сили розкрили деталі нічного удару

Повітряні сили ліквідували 406 ворожих цілей, серед яких 2 протикорабельні ракети "Циркон".

Цієї ночі окупанти атакували територію України протикорабельними ракетами "Циркон" та 420 безпілотниками.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 26 лютого (з 18:00 25 лютого) ворог атакував 2 протикорабельними ракетами "Циркон" з окупованого Криму та 11 балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400 із Брянської та Ростовської областей Росії.

Крім того, були запущені 24 крилаті ракети Х-101 (район пуску - Вологодська область Росії) та 2 керовані авіаційні ракети Х-69.

Відео дня

Також росіяни атакували 420 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - Росія та Гвардійське - Крим. Близько 280 з них - "Шахеди".

"За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 2 протикорабельні ракети "Циркон", 4 балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400, 24 крилаті ракети Х-101, 2 керовані авіаційні ракети Х-69 та 374 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів", - зазначили у Повітряних силах.

Водночас зафіксовано було влучання 5 балістичних ракет та 46 ударних БпЛА на 32 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 15 локаціях. Інформація щодо кількох ворожих ракет уточнюється.

Наслідки нічного удару Росії

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 26 лютого Росія масовано атакувала Україну ударними дронами та ракетами. Зокрема, потужні вибухи пролунали у Києві, у двох районах столиці виникли пожежі.

У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнали 19 багатоквартирних будинків, чотири будинки приватного сектору та нежитлові будівлі. Одна людина загинула, ще вісім людей травмовані внаслідок атак по Запоріжжю та Пологівському району області.

Моніторинговий Telegram-канал "єРадар" зауважив, що через невдалу спробу пуску ракет Х-22 протягом дня можливі вильоти бортів МіГ-31К та пуски ракет "Кинджал".

Президент Володимир Зеленський розповів, що вночі більшість російських ракет вдалося збити завдяки тому, що міжнародні партнери оперативно надіслали ракети-перехоплювачі для протиповітряної оборони.

Вас також можуть зацікавити новини: