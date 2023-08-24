Ворог зазнав втрат внаслідк спецоперації ГУР та ВМСУ біля населеного пункту Маяк

В окупованому Криму українські військові пошкодили чотири швидкохідні катери та знищили щонайменше 30 росіян.

Як заявив речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, ворог зазнав втрат внаслідк спецоперації ГУР та ВМСУ біля населеного пункту Маяк, повідмляє "Суспільне Крим".

Відповідно до інтерактивної карти військових об’єктів Криму, саме у селі Маяк знаходиться база 3-го радіотехнічного полку у складі радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил РФ. Також на тарханкутському півострові розташований радіолокаційний вузол РЛК "Небо-М" та РЛС "Каста-2Е2". По периметру підготовлено позиції для ППО.

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Пізніше президент України Володимир Зеленський прокоментував "Суспільному" спецоперацію ГУР в Криму.

"Зарано говорити про звільнення Криму. Детальна доповідь буде у мене від Генерала Буданова. Так, це наші хлопці. З нашого боку втрат немає. Це гарна новина", - наголосив глава держави.

Спецоперація в Криму

24 серпня 2023 року в окупованому Росією Криму відбувся бій, підрозділи української розвідки здійснили висадку на півострів у рамках спецоперації. Операція пройшла на території мису Тарханкут, в населених пунктах Маяк і Оленівка. Окупанти запровадили у районі мису Тарханкут план "Крепость".

Пізніше ГУР оприлюднило відео спецоперації в Криму. Повідомлялося, що під час виконання завдання українські захисники вступили в бойове зіткнення з підрозділами окупанта. В українському Криму підняли Державний прапор України.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов назвав головну мету висадки підрозділів ГУР у Криму.

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