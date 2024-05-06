Зазначається, що вартість знищеного катера – близько 3 мільйонів доларів.

Генеральне управління розвідки розповіло деталі про російський катер "Мангуст", який напередодні був знищений у Криму.

"Катери такого класу використовуються ворожим флотом та спецслужбами як багатоцільові швидкісні судна для патрулювання акваторії, боротьби з диверсантами, а також пошуково-рятувальних операцій. Виготовляються "манґусти" з 2000 року. Катер сягає до 20 м завдовжки та до 5 метрів завширшки. Максимальна швидкість ― до 50 вузлів", – розповіли в ГУР.

Також там додали, що деякі швидкісні катери такого класу мають модифіковану версію, на яку встановлюють бойові дистанційно-керовані модулі з основною штатною зброєю ― кулеметною установкою калібром 14,5 мм.

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Крім того, на його борт російські окупанти встановлюють два автоматичні гранатомети АГС-17, ручний протидиверсійний гранатомет ДП-64 та два ПЗРК типу "Ігла" або "Верба".

"Орієнтовна вартість знищеного "манґуста" становить близько 3 мільйонів доларів", – додали в розвідці.

Знищення російського катера: що відомо

Раніше джерела УНІАН у спецслужбах повідомили, що в Криму був уражений російський військовий катер. Згодом у ГУР показали відео знищення.

Також розвідники в ГУР розповіли деталі операції. За словами речника ГУР Андрія Юсова, російські окупанти продовжують ховати свої великі кораблі у портах. Але вимушені застосовувати подібні катери задля позначення присутності у морі.

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