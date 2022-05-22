Ліквідацію російських загарбників вдалося зафіксувати з повітря.

Воїни Збройних сил України влаштували справжнє пекло російським загарбникам на Херсонському напрямку. Вдалося знищити не тільки особовий склад армії окупанта, а й декілька одиниць ворожої техніки.

Про це повідомили у Facebook Сухопутних військ.

"Підрозділи ЗСУ продовжують хірургічно знищувати ворожу техніку на Херсонському напрямку", - йдеться у повідомленні.

На кадрах видно, як український безпілотник влучно атакує важку техніку російських окупантів. Очевидно, загарбники не очікували удару з повітря. Ймовірно, працював "Байрактар".

Як повідомляв УНІАН, Збройні сили України вперше у сучасній історії знищили російську САУ "Тюльпан". САУ 2С4 "Тюльпан" окупантів українські захисники "накрили" завдяки зливу її геолокації російськими пропагандистами. Таку подію вдалося зафіксувати на відео.

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