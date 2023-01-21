У 2022 році його завербували до ПВК Пригожина.

Українські воїни продовжують "мінусувати" найманців приватної військової компанії "Вагнер". Нещодавно ліквідували уродженця України Андрія Катрічова.

Як повідомляє OSINT-експерт Іраклі Комахідзе, сьогодні, 21 січня, ліквідованого "вагнерівця" поховають у селі Теги Березовського району Ханти-Мансійського автономного округу. У некролозі зазначається, що окупант загинув під час "СВО" (так у РФ називають війну - УНІАН) на території України.

"Катрічов народився у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області України. Мешкав у селі Теги. З 2019 по 2022 рік служив у ОМВС. У 2022 році був завербований до ПВК "Вагнер", - зазначив експерт.

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"Вагнер" на війні проти України

Бойовики ПВК "Вагнер", ватажком якої є "кухар Путіна" Євген Пригожин", становлять близько чверті від загального числа російських військ. Раніше силовий кулак ПВК формували досвідчені найманці з-поміж колишніх працівників силових відомств, а зараз - "гарматне м'ясо" без військового досвіду, яке зібрали серед в’язнів російських колоній.

За даними американських спецслужб, проти Україні воюють 50 тисяч "вагнерівців", серед яких 40 тисяч – засуджені. Раніше Вашингтон визнав ПВК "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією і тепер планують запровадити санкції проти приватної військової компанії Євгена Пригожина.

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