У Чаплинці Херсонської області – "мінус" склад боєприпасів та база рашистів.

Протягом 24 серпня українські війська завдали низку ударів по складах боєприпасів і військових базах росіян на окупованих територіях.

Про це свідчать дані Карти повітряних тривог.

Склади боєприпасів окупантів знищено у Токмаку Запорізької області. У Чаплинці Херсонської області – "мінус" склад боєприпасів та база рашистів.

Також бази противника ліквідовано у Ровеньках Луганської області, Каховському районі Херсонської області.

Вибухи прогриміли й у Бериславському районі Херсонської області. Інформація щодо втрат окупантів уточнюється.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередились на захопленні Донбасу. 24 серпня ворог вчергове намагався встановити контроль над Пісками та Невельським, але зазнав втрат і відступив.

Провалами закінчилися штурми ЗС РФ Соледара, Бахмутського і Кодеми.

У День Незалежності, 24 серпня, російські війська завдали ударів по Харкову, Хмельницькій області, у Дніпропетровській області ракети влучили у потяг, наразі відомо про 22 загиблих і півсотню поранених.

За півроку бойових дій проти України противник відчуває дефіцит особового складу. За даними української розвідки, російське командування намагається доукомплектувати свої піхотні частини за рахунок спеціалістів зі складу ракетних військ та військових моряків.

З початку повномасштабного вторгнення біженцями стали, за підрахунками Єврокомісії, 7,5 мільйона українців.

Разом з тим у ГУР вважають, що у війні РФ проти України розпочався переломний момент. Російські окупанти почали розуміти, що їхні війська не такі вже й сильні, а системи ППО не такі надійні, заявляють розвідники.

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