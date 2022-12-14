За добу підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 пункти управління та 4 райони зосередження особового складу противника.

Неподалік Новоайдару на Луганщині ЗСУ ліквідували 15 російських військових, а у Запорізькій області поранено близько 100 окупантів. Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00.

"У ніч з 12 на 13 грудня, в районі населеного пункту Новоайдар Луганської області, знищено понад 15 військовослужбовців збройних сил Російської Федерації. В Запорізькій області втрати ворога складають до 100 поранених окупантів, знищено склад боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що за добу підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 пункти управління та 4 райони зосередження особового складу противника.

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Ситуація на фронті сьогодні

За даними Генштабу, ЗСУ відбили атаки росіян в районах 14 населених пунктів на Харківщині, Луганщині та Донеччині.

Минулої доби окупанти завдали 1 авіаційний та 11 ракетних ударів по Україні. Також росіяни здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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