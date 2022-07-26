Видання зазначило, що Путін лютував через ефективність цих ракет, тому що його запевнили, що російська протиракетна оборона останнього покоління зможе їх збити.

Системи HIMARS, які використовують ЗСУ проти російських окупантів, завдають їм нищівних втрат, тому інтенсивність обстрілів з боку російської армії впала в рази.

Як пише Daily Mail, РФ могла втратити за п’ять місяців війни проти України третину свого боєздатного контингенту. Зокрема, двох із найкращих російських пілотів було вбито ракетою HIMARS в Україні, в той час, як керівництво РФ розповідає, що ці системи нічого не змінили на фронті.

За інформацією видання, 41-річний льотчик-винищувач у званні підполковника Максим Потьомін був убитий внаслідок обстрілу його кортежу високоточною реактивною артилерією у Донецьку 8 липня. Після тієї ж атаки загинув і 54-річний льотчик-винищувач, полковник Анатолій Стасюкевич.

Першим про загибель Потьоміна саме внаслідок удару HIMARS заявив його батько Олексій. За словами чоловіка, він лише кілька днів тому дізнався, що причиною смерті його сина стали саме ці системи. На думку Олексія, цього удару українські війська завдали за сприяння західної розвідки.

"Автомобіль мого сина був уражений ракетою HIMARS", – сказав він місцевим ЗМІ.

Загиблий льотчик був одружений, мав двох дітей – сина віком 15 років і доньку 8 років. Кремль посмертно нагородив Потьоміна орденом мужності за "самовіддані подвиги і доблесть", виявлені у війні проти України.

Щодо Стасюкевича, то він був начальником штабу 1-ї гвардійської Барановичської Червонопрапорної змішаної авіаційної дивізії та військовим льотчиком у третьому поколінні. Польоти виконував у тій самій частині, що й Потьомін. Базувалася частина у Кримську Краснодарського краю.

Ще один ліквідований в Україні ракетою HIMARS – 42-річний підполковник Сергій Михайлов. Він командував мотострілецьким батальйоном та був убитий в іншому місці, ніж Потьомін та Стасюкевич.

Видання зазначило, що ліквідація цієї трійки є лише нещодавньою загибеллю російської військової еліти, спричиненою HIMARS – високоточною реактивною артилерійською системою, переданою Україні США, яка прибула на поле бою приблизно місяць тому.

"Київ застосовував цю зброю для завдання ударів по російських командних пунктах і складах із боєприпасами в глибокому тилу, які раніше були недосяжні. Путін лютував через ефективність ракет, тому що його запевнили, що російська протиракетна оборона останнього покоління зможе їх збити. Але система С-400 практично не захищала від них", - повідомило видання.

В статті зазначається, що українська армія за допомогою HIMARS знищила вже десятки складів та командних пунктів окупантів на Донбасі. За інформацією видання, за останні кілька тижнів були знищені десятки російських офіцерів, серед яких один генерал.

Водночас Росія була змушена практично зупинити наступ на сході України. Усе тому, що головна "зброя" РФ – масований артилерійський обстріл – тепер їй не доступна через дефіцит снарядів після знищення складів.

Дані NASA показують, що кількість російської артилерії, що використовується на Донбасі, суттєво скоротилася за останні два тижні. Водночас окупаційні війська досягли дуже невеликого територіального завоювання. Це вивільнило ЗСУ для атак в інших місцях, особливо на півдні під Херсоном, де готується великий контрнаступ.

Видання також навело дані одного з російських Telegram-каналів, де вказано, що сумарні безповоротні втрати регулярних військ, Росгвардії та найманців ПВК можуть сягати 56 500 осіб. Якщо це так, то з початку повномасштабного вторгнення в лютому загинули близько третини військовослужбовців Росії. Водночас на Заході втрати РФ оцінюють скромніше. Так, очільник збройних сил Великобританії Тоні Радакін заявив, що Росія втратила близько 50 тис. солдатів убитими і пораненими.

Видання зауважило, що збільшення втрат безумовно обмежить здатність Путіна продовжувати війну в Україні.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні у Генштабі заявили, що Збройні сили України за добу ліквідували 170 російських окупантів.

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